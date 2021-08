PSG pode consolidar novo time de galáticos se anunciar Lionel Messi; veja reforços e atual elenco

O Paris Saint-Germain (PSG) é o favorito para anunciar a contratação do atacante Lionel Messi. Eleito seis vezes o melhor do mundo e maior ídolo da história do Barcelona, o argentino está livre no mercado e admitiu a chance de defender o clube francês, fazendo parceria com Neymar e Mbappe.

Legenda: Os atacantes Neymar e Mbappe são as principais estrelas do PSG Foto: divulgação / PSG

A possibilidade de formação do trio ofensivo é motivo suficiente para estremecer o futebol mundial. Pelo potencial de desempenho e os feitos recentes, seria o melhor ataque da atualidade (em nomes): um brasileiro no auge técnico, um argentino cotado para a Bola de Ouro e a revelação da França.

Números na temporada 2020-2021 (sem seleções):

Messi (34 anos): 47 jogos | 38 gols | 14 assistências

Neymar (29 anos): 31 jogos | 17 gols | 11 assistências

Mbappe (22 anos): 47 jogos | 42 gols | 07 assistências

O mecanismo de funcionamento, a formação tática ideal e o entrosamento são questões posteriores. No resumo, seria a reunião de craques em estágios diferentes da carreira, mas todos com alto nível e números expressivos no cenário competitivo.

Para além do ataque, a chegada de Messi em Paris pode consolidar a formação de um novo elenco de “galáticos”. A expressão foi utilizada para denominar o elenco formado pelo Real Madrid do início dos anos 2000 com astros como o brasileiro Ronaldo, o francês Zidane, o português Figo e o inglês Beckham.

Astros do elenco do PSG (sem reforços de 2020-2021):

GOL | Keylor Navas (Costa Rica)

ZAG | Marquinhos (Brasil)

VOL | Marco Verratti (Itália)

ATA | Angel Di Maria (Argentina)

ATA | Neymar (Brasil)

ATA | Mbappe (França)

A similaridade ocorre pela agressividade no mercado da bola para a temporada de 2021-2022. Com o sonho de conquistar a Liga dos Campeões, manteve as principais estrelas e trouxe reforços de peso para somar com o forte elenco comandado pelo técnico argentino Mauricio Pochettino.

Reforços do PSG para a nova temporada:

Gianluigi Donnarumma

Legenda: Gianluigi Donnarumma foi eleito o melhor goleiro da Eurocopa com a camisa da Itália Foto: AFP

Eleito o melhor goleiro da última Eurocopa e campeão do torneio com a Itália, o atleta de 22 anos é considerado o atleta da posição com maior potencial de crescimento no mundo. Revelado pelo Milan, assumiu a titularidade com 16 anos e também se tornou uma das referências da seleção italiana.

Sergio Ramos

Legenda: Sergio Ramos é um dos zagueiros mais vitoriosos do futebol espanhol Foto: AFP

No rol dos maiores zagueiros da história do futebol espanhol e uma das lendas do Real Madrid, o zagueiro de 35 anos fechou com o PSG após 16 temporadas no clube madrileno e 22 títulos, sendo quatro vezes a Liga dos Campeões. O defensor era capitão do time e da seleção espanhola.

Achraf Hakimi

Legenda: Achraf Hakimi é um lateral muito rápido e agressivo no sistema ofensivo Foto: divulgação / PSG

Com 22 anos, o lateral direito do Marrocos chega com status de grande contratação pelo nível técnico apresentado no cenário europeu e a projeção de desenvolvimento. Disputado no mercado, atua como ala ofensivo e tem no currículo o Real Madrid, o Borussia Dortmund e a Inter de Milão.

Georginio Wijnaldum

Legenda: O volante Georginio Wijnaldum é um dos grandes nomes da Holanda Foto: AFP

O volante da Holanda é um dos nomes mais consolidados do país no futebol mundial. Indicado ao Bola de Ouro em 2019, é um dos astros da seleção holandesa e do Liverpool. No PSG, deve ocupar o meio-campo como protagonista após a equipe vencer o Barcelona na corrida pela contratação.

Elenco do PSG

A chegada de Messi pode significar um desafio positivo para a atual comissão técnica do PSG: criar uma estrutura para ter o astro com os demais craques do elenco. O equilíbrio será necessário na formação tática e, por isso, os principais reforços são no sistema defensivo da equipe francesa.

Um padrão tradicional é o 4-2-1-3. Nesse caso, o atacante poderia atuar centralizado e recuado da linha mais ofensiva, o que pode permitir atuação na criação. A função é similar com a executada por Neymar, que cresceu no papel nos últimos anos.

Legenda: Uma possível escalação do Paris Saint-Germain com Lionel Messi no elenco Foto: reprodução / Lineup11

No parnorama das possibilidades, nomes como o goleiro Navas e o atacante Icardi podem ter de ocupar o banco de reservas. O elenco atual do Paris Saint-Germain é composto por:

Goleiros

Keylor Navas

Sergio Rico

Alexandre Letellier

Gianluigi Donnarumma

Defensores

Kimpembe

Sergio Ramos

Marquinhos

Diallo

Kehrer

Lateral direito

Hakimi

Colin Dagba

Lateral esquerdo

Juan Bernat

Kurzawa

Volante

Verratti

Leandro Paredes

Danilo Pereira

Wijnaldum

Ander Herrera

Gueye

Meia

Rafinha

Pablo Sarabia

Julian Draxler

Fadiga

Atacante

Mbappe

Icardi

Neymar

Arnaud Kalimuendo-Muinga

Di Maria