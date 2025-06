Provável escalação do Brasil contra o Equador tem desfalque de titular e retornos

O atacante Raphinha será o principal desfalque da Seleção Brasileira na estreia de Carlo Ancelotti, contra o Equador. O atacante completou a série de cartões amarelos e terá de cumprir suspensão automática na partida válida pela 15ª rodada das Eliminatórias.

Entre as principais novidades estão o zagueiro Alexsandro, do Lille, convocado pela primeira vez, o volante Casemiro, do Manchester United, que voltou a ser convocado, e o atacante Richarlison, do Tottenham, que já trabalhou com Ancelotti no Everton.

Diante das ausências e retornos, o técnico italiano Carlo Ancelotti deve levar a campo o seguinte time titular: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Vini Jr. e Richarlison.

Equador e Brasil entram em campo nesta quinta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Guayaquil, en Guayaquil (EQU), em partida válida pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.