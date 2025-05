Raphinha renova contrato com o Barcelona até junho de 2028

O atacante Raphinha renovou contrato com o Barcelona até junho de 2028. Em grande fase, cotado até para a Bola de Ouro da atual temporada, o atleta tinha vínculo com o clube até o meio de 2027.

A chegada foi em 2022, sendo adquirido junto ao Leeds por € 58 milhões (cerca de R$ 316 milhões). Campeão do Campeonato Espanhol, disputou 56 partidas na campanha 2024/2025, com 34 gols e 25 assistências, se consolidando como titular do técnico alemão Hans Flick.

Na carreira, também participou dos títulos da Supercopa da Espanha e da Copa do Rei. O último compromisso do Barcelona no torneio nacional é neste domingo (25), diante do Athletic Bilbao, às 16h, no San Mamés. As duas equipes se classificaram para a Champions.