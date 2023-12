Presidente do Ceará estipula reforços para 2024: 'Até 12 contratações'

O Ceará deve contratar até 12 reforços para a temporada de 2024. A informação foi confirmada com exclusividade pelo presidente do clube, João Paulo Silva, em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo.

"A gente pretende trazer um jogador para cada posição. Algumas posições vão precisar de mais de um. Goleiro eu trouxe um. Lateral-direito vou ter que trazer dois. Lateral-esquerdo vou ter que trazer um. Jogador extremo pela esquerda já tenho, não é prioridade. Preciso trazer centroavante, meio-campo, extremo pela direita. Acredito que serão de 10 a 12 contratações no total".

Já confirmados

O Ceará anunciou, até o momento, quatro reforços para a temporada 2024: o goleiro Fernando Miguel, o meio-campista Lourenço, o meia-atacante Lucas Mugni e o atacante Aylon.

Série B mais difícil

Ana avaliação de João Paulo, a Série B de 2024 será ainda mais difícil. O dirigente falou sobre a competitividade da edição do próximo ano, ressaltando o poderio financeiro dos quatro times rebaixados.

“Caíram times como o Santos, que é um time grande, Coritiba e América-MG que são SAF, Goiás, que é um time bem estruturado. Então, são quatro times que têm um poder financeiro muito grande. Teoricamente eles vão fazer um time mais competitivo. Sem sombra de dúvida, a Série B vai ser mais difícil, na minha opinião, em relação a essa de 2023. Mas eu acredito muito também no poder do Ceará, no peso da camisa do Ceará, na torcida que nos representa. Isso dá um ânimo maior. É procurar ser o mais assertivo possível nas contratações, para que a gente tenha resultado na competição. O nosso principal objetivo tem que ser o retorno do clube para a Série A de 2025”, disse o presidente em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta quinta-feira.

Em 2023, o Alvinegro ficou em 11º da Série B do Brasileirão. Jogadores e comissão técnica se reapresentam no dia 2 de janeiro.

