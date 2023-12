Ceará confirma a saída de Jean Carlos e Kelvyn; veja detalhes

O Ceará anunciou nesta quinta-feira (12) a saída de Jean Carlos, como já adiantado pelo Diário do Nordeste. O meio campista se transferiu em definitivo para a equipe do Juventude. O atleta tinha contrato até o final de 2024. O Vovô ainda tinha duas parcelas da compra do atleta a pagar para o Náutico, porém dentro do prazo acordado com o Timbú.

No Ceará, Jean Carlos fez 53 partidas, marcou sete gols e deu cinco assistências. Ele jogou como meia central, caindo mais pela esquerda e até mais recuado, porém não se fixou como titular durante todo o ano de 2024. Ainda assim, iniciou jogando em 26 partidas. Além disso, o jogador conquistou o título da Copa do Nordeste de 2023 em cima do Sport.

Saídas confirmadas

Quem também está de saída é o volante Kelvyn, que será emprestado para o time da Chapecoense até o fim de 2024. No Ceará desde a temporada 2019, Kelvyn perdeu espaço no Vovô na temporada 2022, quando disputou apenas 13 partidas com a camisa alvinegra.

Legenda: Kelvyn, lateral do Ceará, em ação durante jogo Foto: Kid Júnior / SVM

No início de 2023, o lateral-esquerdo de origem, de 23 anos, foi emprestado à Ferroviária para a disputa do Campeonato Paulista. Com a camisa da Locomotiva, Kelvyn somou oito jogos e uma assistência.

Após a Ferroviária, o atleta que se originou nas bases alvinegras, foi emprestado mais uma vez ao Juventude, onde atuou em 16 oportunidades.