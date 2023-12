Ceará tem acerto encaminhado com jogador sul-americano, confirma presidente

O Ceará tem negociações avançadas pela contratação de um jogador sul-americano, que atua fora do Brasil. A informação foi confirmada com exclusividade pelo presidente do clube, João Paulo Silva, em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo.

“O mercado sul-americano tem bons atletas, a gente está monitorando, inclusive tem um jogador sul-americano que provavelmente a gente deve estar fechando. Sul-americano, joga fora, em outro país”, disse João Paulo.

Legenda: João Paulo Silva, presidente do Ceará Foto: Fabiane de Paula/SVM

Apesar disso, o mandatário alvinegro não confirmou em qual posição atua o jogador, como também não informou a nacionalidade do atleta e o país em que joga atualmente.

O Ceará anunciou, até o momento, quatro reforços para a temporada 2024: o goleiro Fernando Miguel, o meio-campista Lourenço, o meia-atacante Lucas Mugni e o atacante Aylon.