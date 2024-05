Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará entra com queixa-crime contra conselheiro por agressão

O presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Herbet Gonçalves Santos, abriu uma queixa-crime acusando de agressão o conselheiro José Oria Serpa Filho, que integra o conselho fiscal do Ceará.

Herbet alega que o José Oria praticou ato ofensivo contra ele em um grupo de whatsapp e depois o abordou no estádio Castelão na noite da última quinta-feira (23), durante o jogo do Ceará contra o CRB pela Copa do Brasil.

"Na data de ontem (23/05), através do grupo denominado 'Autêntico Conselho Unido', o referido Conselheiro mencionou a seguinte expressão: 'Esse Presidente FDP!'. Na noite de ontem, na Arena Castelão, o referido Conselheiro, visivelmente alcoolizado e em tom ameaçador, me abortou perante outros Conselheiros, causando grande constrangimento", descreveu Herbet.

O presidente do conselho declarou: "além da medida criminal no juizado especial, COMUNICO que tomarei as medidas internas em cumprimento ao Estatuto do Clube".

Conselheiro nega

Em contato com o Diário do Nordeste, o conselheiro José Oria Serpa Filho negou que tenha agredido Herbet.

"Eu não tomei conhecimento (da queixa-crime). Eu não cometi crime nenhum. Chamei ele de FDP no grupo (de whatsapp), e ele vem com queixa-crime. Ontem fui ao encontro dele, quis abraçar e pedir desculpas, ele não aceitou. Foi muito ignorante comigo. Tenho testemunhas".

Ambiente pesado

O Ceará vive um momento de definição sobre a aprovação ou não do novo estatuto do clube, que será levado a votação em assembléia geral convocada pelo presidente da executiva, João Paulo SIlva.

Entre as pautas apresentadas pelo anteprojeto do novo estatuto do clube, está o direito de voto do sócio-torcedor para eleição da diretoria executiva.