Opinião: Três reforços anunciados nesta terça pelo Ceará chegam com 'status' de titulares

A terça-feira foi movimentada no Ceará, com o clube anunciando 3 jogadores: o goleiro Fernando Miguel, o meia Lucas Mugni e o atacante Aylon. Para um clube que está se reformulando para a temporada de 2024 são nomes de bom nível, com potencial para serem titulares.

Todos jogariam tranquilamente no time que jogou (e decepcionou) na Série B deste ano. Eles têm potencial para agregar valor no grupo para o ano que vem e ajudar bastante o técnico Vágner Mancini.

Não sei se o suficiente para empolgar a exigente torcida alvinegra, mas para os padrões de um time que jogará a Série B, e em tese, está em "desvantagem" contra os 20 clubes da Série A e de pé de igualdade com clubes de seu porte na Série B, como Sport, Coritiba, América/MG e Goiás, são nomes interessantes.

Mais reforços deve chegar - o primeiro tinha sido o meia Lourenço, do Vila Nova/GO - e o Ceará precisa acertar nas escolhas, formando um elenco competitivo para 2024. Veja análise dos 3 reforços anunciados nesta terça-feira pelo Ceará.

Fernando Miguel

Pelo que jogou no Fortaleza nas últimas temporadas, Fernando Miguel tem tudo para ser titular absoluto do Ceará, por mais que Richard seja um bom goleiro. Com as muitas lesões que atrapalham o herói do titulo da Copa do Nordeste do Vovô, Fernando Miguel deve começar 2024 como titular.

Lucas Mugni

O argentino é um bom meia, mas que teve pouco espaço no Bahia na Série A de 2023. Mas se o parâmetro do Ceará tem que ser a Série B, a de 2022 de Mugni foi boa, em um ano que ele marcou 7 gols e deu 5 assistências em 42 jogos, ajudando no acesso do Bahia. Com a perda de Jean Carlos para o Juventude, Mugni pode ser um bom substituto.

Aylon

Aylon fez a melhor temporada na carreira no Novorizontino, marcando 14 gols e dando 5 assistências em 54 jogos. Ele ajudou o time na campanha surpreendente de 5º lugar na Série B. É um ótimo nome para substituir Erick, que foi para o São Paulo.