Presidente do Ceará envia mensagem à torcida: "colocando o Vozão no topo"

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, gravou nesta quinta-feira (24) um vídeo em que manda uma mensagem de natal para a torcida alvinegra e também fala do desafio de comandar a equipe em 2020 devido à pandemia de Covid-19.

Robinson de Castro agradeceu ao apoio da torcida e do sócio-torcedor em especial. O programa foi fundamental para o equilíbrio financeiro do clube em momento de queda de receitas.

"Saudações alvinegras. Passando aqui para desejar um feliz natal para todos os torcedores do Ceará, ao sócio-torcedor, que foi fundamental para a gente vencer dentro e fora de campo em 2020. Um ano de muitos desafios, de muito aprendizado, mas de muitas vitórias.

Em programa de aproximação com a torcida, o plano do sócio-torcedor foi lançado 10 meses atrás e atingiu variável de 22.049 torcedores. A inadimplência é inferior a 1%, a menor dentre todos os clubes do Brasil, em número total de alvinegros obtido duas semanas após abertura da plataforma oficial.

Ano de vitórias

Com o bicampeonato invicto da Copa do Nordeste e a 10ª posição na tabela da Série A, Robinson de Castro comemorou o ano alvinegro e projetou mais conquistas para 2021.

Aproveitar também para já desejar que 2021 seja um ano repleto de felicidades, repleto de conquistas, e cada vez mais a gente colocando o Vozão no topo, onde ele tem que ficar", finalizou.

O Ceará entra em campo no domingo (27), às 18h15, contra o Santos na Vila Belmiro, em São Paulo.

