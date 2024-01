Presidente do Ceará admite dívidas e ações judiciais contra o clube; veja vídeo

Na tarde desta terça-feira (23), o presidente do Ceará, João Paulo Silva se pronunciou sobre as dívidas e as ações judicias que estão sendo movidas contra o clube. O Alvinegro de Porangabuçu enfrenta processos dos atacantes Chrystian Barletta e Zé Roberto e do Floresta, que alega não ter recebido a porcentagem a qual tinha direito em relação a venda de Marcos Victor. Além disso, Vovô possui uma dívida de R$ 46 milhões na Receita Federal.

O mandatário alvinegro pontuou tópico por tópico e afirmou que está imbuído na resolução de todos os problemas. Veja abaixo:

CASO BARLETTA

Contratado no final de julho do ano passado, o atacante Chrystian Barletta acionou o clube na justiça pelo atraso de verbas salariais, direito de imagem, FGTS e luvas. Os valores em atraso, somados, chegariam perto de R$ 1 milhão. Sobre a situação, João Paulo disse que o clube foi surpreendido com ação judicial.

João Paulo Silva Presidente do Ceará "O clube realmente foi surpreendido. Eu sei do débito que existe com o atleta, mas, infelizmente, fomos surpreendidos com essa ação. O clube está se defendendo em segredo de Justiça. Sobre a compra, nós chegamos a pagar R$ 2,2 milhões e o Ceará detém 50% do atleta. O departamento jurídico está responsável por toda essa defesa".

ZÉ ROBERTO E OUTROS ATLETAS

O atacante Zé Roberto, que hoje defende o Sport, é outro jogador que reclama na Justiça que tem atrasos desde 2022 em valores de salários, 13°, férias, direitos de imagem e FGTS. A dívida total é de aproximadamente R$ 800 mil. Além dele, o presidente comentou que outros jogadores que estiveram no clube em 2022 e 2023 também estão com valores a receber e que isso será resolvido em breve.

João Paulo Silva Presidente do Ceará "Em 2022, o Ceará foi rebaixado para a segunda divisão e as receitas são totalmente diferentes, principalmente em relação ao contrato de direitos de transmissão. Isso impactou em um certo déficit nas nossas contas. Hoje, nós temos alguns compromissos ainda a pagar com atletas da temporada de 2022 e 2023, mas já conversamos com todos e explicamos que vamos estar fazendo a resolução em breve".

CASO MARCOS VICTOR

Um outro fato exposto recentemente foi a ação do Floresta contra o clube cobrando o valor de R$ 1.896.551,32, referente ao repasse da venda do zagueiro Marcos Victor ao Bahia. O presidente afirmou que a dívida será resolvida em breve

João Paulo Silva Presidente do Ceará "Existe uma dívida com o Floresta. Nós vendemos o Marcos Victor e o Floresta detém 40% desse valor. Infelizmente, a gente não conseguiu honrar nas datas acordadas e ele tem o direito dele de entrar com a ação. Mas a gente vai resolver, é uma dívida de total responsabilidade do clube e espero estar resolvendo isso nos próximos dias também".

DÍVIDA DE R$ 46 MILHÕES COM A RECEITA FEDERAL

O Ceará tem uma dívida de R$ 46 milhões com a Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). O pagamento dos valores dos impostos, no entanto, estava previsto no orçamento do clube para 2023, como afirma o mandatário alvinegro.

João Paulo Silva Presidente do Ceará "Realmente, o que saiu na imprensa que o Ceará tem um débito de R$ 46 milhões é verdade. Mas para deixar claro, nós apresentamos, no balanço de 2022, uma dívida de obrigações tributárias e o parcelamento de R$ 36 milhões. Então, isso era do conhecimento de todos os conselheiros, até porque as contas foram aprovadas em assembleia. Infelizmente, nós carregamos alguns valores no exercício de 2023, mas dentro de um planejamento tributário que fizemos. Um já foi regularizado e o outro está em fase de finalização. Com isso, o Ceará vai ter uma redução de mais ou menos R$ 15 milhões, deixando a sua dívida fiscal toda parcelada em 145 meses em uma ordem de mais ou menos R$ 30 milhões. Mais uma vez, para deixar claro, isso foi informado na nossa prestação de contas do exercício de 2022".

OUTRAS PENDÊNCIAS FINANCEIRAS

João Paulo SIlva Presidente do Ceará "Nós temos, principalmente de aquisição de outros atletas. Hoje, nós temos uma pendência referente ao Saulo e ao próprio Barletta, com relação aos direitos econômicos".

ALTERNATIVAS

João Paulo Silva Presidente do Ceará "O Ceará tem alguns valores ainda a receber de vendas de atletas, de mecanismo de solidariedade, de cotas de participação em campeonatos, então isso está dentro do nosso fluxo para que a gente possa estar resolvendo isso nos próximos dias".

ELENCO DE 2024

João Paulo Silva Presidente do Ceará "Eu já me reuni com os atletas, principalmente com os que chegaram em 2024. Mostrei de forma transparente o momento que o clube está passando. A gente sabe que a cobrança dentro do Ceará é muito grande. Eu sou consciente disso, mas a gente tem total responsabilidade e transparência com todos os profissionais e com as pessoas que fazem o Ceará. Eu estou imbuído nisso, tentando uma solução. Quero dizer ao torcedor que o Ceará não é uma massa falida, que isso não é manobra de SAF. Nunca nós conversamos sobre SAF dentro do clube. Acho que a gente precisa, nesse momento, de união, acreditar no tamanho do Ceará, que o Ceará é uma instituição grande de credibilidade. Enquanto eu estiver aqui, vou fazer isso sempre acontecer da melhor forma".