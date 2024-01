Ceará inicia pagamento de dívida com Barletta, mas defesa do atleta acredita em rescisão contratual

O Ceará iniciou, nesta segunda-feira (22), o pagamento dos valores devidos ao atacante Chrystian Barletta. O departamento jurídico do clube acredita que a quitação total deverá ser resolvida até o fim do prazo estipulado, que, na interpretação do Vovô, se dá na quinta-feira (25).

A defesa do atleta confirmou que uma parte da dívida foi paga, mas alega que o valor é pequeno referente ao todo e afirma que, mesmo que a dívida seja resolvida, a rescisão indireta de contrato deverá ser confirmada pela Justiça.

Um dos advogados do jogador, Filipe Rino, explica que existem dois pedidos dentro da mesma ação judicial. Tratam-se da cobrança dos valores em atraso e do pedido de rescisão em virtude dos mesmos, por isso só o pagamento efetuado pelo Ceará, se confirmado na totalidade, não extingue a ação.

Legenda: Ceará desembolsou R$ 6,6 milhões por 50% dos direitos econômicos do atacante Chrystian Barletta, de 22 anos Foto: Thiago Gadelha/SVM

A defesa destaca que a partir do momento em que o atleta entra com a ação pedindo a rescisão e o clube paga somente depois, isso acaba não tendo efeito para fins da rescisão indireta.

"Mesmo que tudo seja pago, a Justiça deve rescindir o contrato do atleta com o clube e o clube precisará pagar a cláusula compensatória, que é a remuneração que o atleta teria que receber até o fim do contrato, que vai até 2028", disse Filipe.

O departamento jurídico do Ceará, acredita que com o pagamento da dívida a situação será totalmente resolvida. Depois da quitação, o clube se manifestará nos autos do processo para que a Justiça possa intervir e dar baixa na ação.

