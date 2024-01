Além de Barletta, Ceará também enfrenta processo judicial do atacante Zé Roberto; veja detalhes

Além de enfrentar problemas judicias com Chrystian Barletta e com o Floresta, o Ceará também foi acionado na Justiça pelo atacante Zé Roberto, que hoje defende o Sport por empréstimo do próprio Alvinegro de Porangabuçu. O atleta tem atrasos desde 2022 em valores de salários, 13°, férias, direitos de imagem e FGTS. A dívida total é de aproximadamente R$ 800 mil.

De acordo com a apuração do Diário do Nordeste, o valor total das ações de Zé Roberto e Barletta, em conjunto, chega aos R$ 15 milhões.

Por meio de sua defesa, Zé Roberto fez uma repactuação, inclusive com diminuição dos valores a serem recebidos, para parcelar os valores para serem pagos no ano de 2023. O clube pagou parte do acordo, porém deixou de cumprir o acordo novamente.

Legenda: O atacante Zé Roberto foi uma das contratações do Ceará para 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com isso, foi solicitada a rescisão indireta de contrato, baseada na Lei Geral do Esporte, já que os atrasos são superiores há dois meses. Segundo a defesa do atleta, existem atrasos de mais de um ano. Em casos como esse o clube pode até ser condenado a pagar uma cláusula compensatória desportiva (referente ao restante do contrato), fazendo do valor da ação bem mais alto que o valor em atraso. O vínculo do jogador com o Vovô vai até o fim de 2024.

CEARÁ AFIRMA QUE NÃO FOI PROCURADO E AINDA NÃO FOI CITADO JUDICIALMENTE

Em contato com a reportagem, um dos advogados de Zé Roberto, Filipe Rino, afirmou que, mesmo após ter entrado com ação, foi buscado contato com o jurídico do Ceará para realizar uma proposta de acordo para encerrar o processo amigavelmente, mas nenhum retorno foi obtido.

No entanto, de acordo com atual diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, o clube não foi procurado pela defesa de Zé Roberto. Além disso, Fred também afirmou que 'o clube ainda não foi citado na ação movida pelo atacante e só irá se manifestar oficialmente quando receber a citação inicial do processo'.

