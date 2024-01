Barletta aciona Ceará na Justiça por atrasos de valores e deve deixar o clube

Contratado no final de julho do ano passado, o atacante Chrystian Barletta deve deixar o Ceará. O jogador acionou o clube na justiça pelo atraso de verbas salariais, direito de imagem, FGTS e luvas. Os valores em atraso, somados, chegariam perto de R$ 1 milhão.

O processo, no entanto, pede uma rescisão indireta, baseada na Lei Geral do Esporte, já que os atrasos são superiores há dois meses. Segundo a defesa do atleta, existem atrasos de até seis meses. Em casos como esse o clube pode até ser condenado a pagar uma cláusula compensatória desportiva (referente ao restante do contrato), fazendo do valor da ação bem mais alto que o valor em atraso. O vínculo do jogador com o Vovô vai até 2028.

Em nota enviada ao GE do Ceará, um dos advogados de Barletta, Filipe Rino, afirmou que o atleta “tentou por diversas vezes dialogar, receber, ter sua remuneração em dia. Infelizmente não foi possível, o clube não conseguiu colocar em dia o que está em atraso”.

Com o andamento do processo, Barletta não deve mais atuar pelo Ceará. Na imprensa pernambucana, foi veiculado que o destino do atacante pode ser o Sport, mas a nota da defesa do atleta nega que haja uma negociação com o Leão da Ilha.

Comprado no fim de julho junto ao Corinthians, por R$ 6,6 milhões, sendo a segunda maior aquisição do Ceará na história, Barletta tem 50% dos seus direitos econômicos pertencentes ao Vovô.

O Diário do Nordeste procurou a assessoria de imprensa do Ceará para solicitar um posicionamento do clube, mas até o momento não obteve retorno. Em caso de resposta do Alvinegro, será acrescentada nesta matéria imediatamente.

Confira a nota da defesa de Barletta:

Barletta tem diversas verbas em atraso, que o Ceará SC deixou de pagar.

Há atrasos de verbas salariais, direito de imagem, FGTS e luvas, bem superiores a 2 meses. Algumas verbas estão em atraso há 6 meses, desde sua contratação.

O Barletta tentou por diversas vezes dialogar, receber, ter sua remuneração em dia. Infelizmente não foi possível, o clube não conseguiu colocar em dia o que está em atraso.

A Lei Geral do Esporte prevê que em casos de atrasos superiores a 2 meses (salário, direito de imagem ou FGTS) enseja na rescisão indireta do contrato de trabalho. E no caso do Barletta há atrasos de até 6 meses.

E nesse caso, o clube poderá ser condenado a pagar a cláusula compensatória desportiva, que são os salários até o final do contrato.

Era a última opção do Barletta, que sempre privilegiou o diálogo e aguardou meses para regularização, mas ele precisou entrar com ação contra o clube, em virtude desses atrasos.

O que queremos deixar claro é que antes de entrar com ação, foram diversos diálogos e negociações com o clube, mas sem o pagamento integral da remuneração mensal dele.

Barletta, assim como todos os demais atletas, são trabalhadores, dependem da sua remuneração para sustentar sua família, tem contas a pagar. As contas vencem mês a mês, como de qualquer ser cidadão.

Por fim, não há nenhuma negociação com o Sport em andamento.