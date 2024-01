Floresta cobra R$ 1,8 milhão do Ceará na Justiça por repasse da venda de zagueiro

O Floresta entrou com uma ação na Justiça contra o Ceará cobrando o valor de R$ 1.896.551,32, referente ao repasse da venda do zagueiro Marcos Victor ao Bahia. A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo diretor financeiro do Verdão, Francisco Marcleuton.

Quando o Ceará vendeu o zagueiro para o Bahia no ano passado por R$ 3,9 milhões, o Verdão da Vila tinha direito a 40% dos direitos econômicos, enquanto o Ceará ficou com 60%.

Um acordo entre Floresta e Ceará previa o repasse após o Vovô receber duas parcelas do Bahia: a 1º em janeiro de 2023 e a segunda no próximo dia 31. O Ceará deveria ter feito repasse referente à 1ª parcela, mas não fez e a segunda já está perto de vencer.

"A gente vendeu e foi feito contrato, para a gente receber uma parcela em 30 de janeiro de 2023 e outra em janeiro de 2024. Não foi pago nada. O Bahia pagou, mas não foi repassado. No dia 30 de janeiro, ele pediu prazo e disse que pagaria juros. Mas chegou o prazo e ele não pagou. Fomos orientados a entrar judicialmente. Já vai vencer a segunda parcela. Cerca de R$ 1,8 milhão, já com juros. Tivemos toda a boa vontade de esperar, não quisemos receber os juros a princípio. Agora vai ter pagar juros, multa e custas processuais", disse Marcleuton.

Posicionamento do Ceará

O diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, em contato com o Diário do Nordeste, afirmou que o clube não foi citado oficialmente e se posicionará quando acontecer.

"Apenas dizer que ainda não fomos citados. Que quando recebermos as citações iniciais nos posicionaremos oficialmente", disse.