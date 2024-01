Ramon Menezes fala sobre situação financeira no Ceará: 'Presidente reuniu a gente'

O zagueiro Ramon Menezes foi apresentado no Ceará nesta terça-feira (23), e foi perguntado sobre o momento turbulento do clube, com ações trabalhistas na Justiça, cobrança de outros clubes e dívida milionária com a Receita Federal.

Ele explicou que o presidente João Paulo Silva se reuniu com o elenco para explicar a situalçao do clube.

"Claro que, quando a gente assina um contrato, a gente quer que o clube cumpra todas as partes. Deixar claro que o presidente teve uma reunião com a gente, falou tudo, falou o que está ocorrendo e o que vem pela frente. A gente confia nele, no trabalho do presidente. O Ceará está passando por dificuldades, mas vai reverter", explicou.

Em seguida, Ramon garantiu que os episódios extracampo não atrapalham o dia a dia dos jogadores:

"Isso não atrapalha em jogos e treinos. Somos profissionais. O importante é que está todo mundo junto. Pode ter certeza que o que está ocorrendo não está atrapalhando em nada com os jogadores".

Veja também

Expectativa

Titular na estreia do Vovô no Campeonato Cearense ao lado de Matheus Felipe, Ramon elogiou o clube e espera conquistar os objetivos traçados.

“O Ceará me apresentou um projeto muito sólido e isso me chamou a atenção. Eu sou nordestino e sei da força do Ceará na nossa região e também no país. Foi uma honra só de receber o convite, agora é retribuir em campo e lutar por nossos objetivos no ano”, disse o defensor.

O Alvinegro volta a campo no sábado (27), às 16h40 no Presidente Vargas, contra o Floresta. Na estreia, o Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Maracanã, no último domingo.