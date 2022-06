Presidente do Atlético-GO revela interesse em atacante Renato Kayzer, do Fortaleza

O Atlético-GO tem interesse na contratação do atacante Renato Kayzer, do Fortaleza. A informação foi confirmada pelo presidente Adson Batista neste domingo (19), revelando que o Dragão fez contato para iniciar uma negociação.

"Sobre a questão do Renato Kayzer é muito difícil. A gente já falou, mas só se o Fortaleza flexibilizar. É um jogador que, se vier ao Atlético-GO, será recuperado. Sei trabalhar com ele, é um jogador que tem algumas coisas e você precisa chegar firme e saber abordar. É um menino bom, mas nesse momento o Fortaleza quer uma venda e está fora dos nossos padrões. Se o Fortaleza entender que o Atlético-GO tem condição de valorizar o produto deles, até estimular no final do ano (uma venda), pagar o empréstimo, eu estou aberto”, afirmou o dirigente.

Maior contratação da história do futebol cearense, Kayzer participou de 23 jogos e marcou três gols pelo Fortaleza. Sem espaço nos titulares, desagradou o departamento de futebol com situação nos bastidores e não deve mais atuar sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda.

Na carreira, Renato Kayzer acumula duas passagens pelo Atlético-GO: em 2018 e 2020. Ao todo, participou de 49 jogos e marcou 17 gols. O atleta tem identificação e agrada a comissão técnica.

