Presidente de torcida organizada do Bahia é suspeito de ataque a ônibus; veja vídeo do ataque

Suspeito de ser um dos envolvidos no ataque com um artefato explosivo contra o ônibus do Esporte Clube Bahia, o presidente da torcida organizada Bamor, Half Silva, prestou depoimento na 6ª Delegacia de Brotas, em Salvador, na tarde desta sexta-feira (25). As informações são do G1.

Segundo a Polícia Civil, um dos carros usados para fuga dos participantes do ataque é do líder da torcida organizada. Ele foi de ouvido pelas autoridades e liberado em seguida.

Otto Lopes, advogado de Half Silva, disse que seu cliente estava em Feira de Santana na noite da quinta-feira (24), e que não sabia do ataque, que aconteceu em Salvador. Ele alega ter deixado o carro na sede da torcida organizada e seguido para o município do interior.

Câmeras flagram ataque

Câmeras de segurança da região da Avenida Bonocô flagraram o momento do ataque, que aconteceu quando a delegação do time baiano se encaminhava para a Arena Fonte Nova, em Salvador, para enfrentar o Sampaio Corrêa pela 1ª fase da Copa do Nordeste.

As imagens mostram um grupo, com dois carros no local, atravessando a rua e esperando o momento exato da passagem do ônibus. Após lançarem os explosivos, os suspeitos fogem. Um dos artefatos explodiu dentro do veículo, quebrou vidros de algumas janelas e atingiu o goleiro Danilo Fernandes e o lateral Matheus Bahia.

O outro carro identificado no local do ataque está no nome de outro integrante da torcida organizada do time, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública. As Polícias Civil e Militar seguem levantando imagens do momento do ataque e ouvindo testemunhas.

"Estamos atuando em conjunto para localizar todos os envolvidos. A população pode ajudar denunciando através do telefone 181. Os carros possivelmente utilizados foram um do modelo HB20, cor branco, e outro modelo Duster, cor verde escuro", disse o comandante do Bepe, tenente-coronel Elbert Vinhático.