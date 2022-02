Bomba explode dentro de ônibus do Bahia e jogadores se ferem

O ônibus do EC Bahia alvo de uma bomba na noite desta quinta-feira, quando chegava à Arena Fonte Nova, antes da partida contra o Sampaio Corrêa, em jogo atrasado da 1ª Fase da Copa do Nordeste. O artefato explodiu dentro do veículo, quebrou vidros de algumas janelas e atingiu o goleiro Danilo Fernandes e o o lateral Matheus Bahia.

O clube confirmou em sua conta oficial no twitter que o goleiro Danilo Fernandes foi atingido no rosto e levado ao hospital em Salvador e que o clube discutia se jogaria ou não a partida.

"O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo - diz a nota.

Veja o tweet e fotos divulgadas pelo clube baiano

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 24, 2022

Guto se pronuncia

Em entrevista ao Nordeste FC, o técnico Guto Ferreira, confirmou que a partida aconteceria em entrevista já no campo da Arena Fonte Nova.



"O grupo, através de sua dignidade e seu profissionalismo, vai entrar em campo para honrar as cores do Bahia", disse o treinador.

Por conta do atentado contra o ônibus tricolor, o goleiro Danilo Fernandes, o lateral Matheus Bahia e o atacante Marcelo Cirino ficam de fora da partida.



Guto Ferreira falou, ainda em entrevista ao Nordeste FC, também sobre a situação do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que sofreu cortes superficiais.

"Estilhaçaram os vidros, os estilhaços pagaram dois jogadores nossos, Danilo e Matheus Bahia. Matheus foi muito superficial. Danilo não foi nada de mais grave, mas esteve a um dedo de perder a visão. Cortou muito próximo do olho. Do tamanho da bomba, do estrondo da bomba, se uma das bombas entra no espaço que a outra provocou, com certeza causaria uma morte ali dentro", disse.

O clube entrou em campo e venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0. Em sua conta no twitter, o clube destacou o profissionalismo dos jogadores.

🙌🏾 Decidiram entrar em campo e honraram a camisa. Esquadrão vence Sampaio Corrêa por 2 a 0, gols de Daniel e Rodallega, e segue no G4 da Copa do Nordeste em noite de atentado lamentável contra o ônibus do clube. pic.twitter.com/az4dp0E1ZU — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 25, 2022



Momento delicado

O Bahia vive momento complicado após o rebaixamento para a Série B do Brasileiro no ano passado e o início ruim em 2022. O time venceu somente um dos últimos seis jogos que disputou e está fora da zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Baiano. Na Copa do Nordeste, o Tricolor estava na 4ª colocação do Grupo B, vinha de derrota para o Fortaleza por 3 a 1 no Castelão. O Leão se solidarizou após o ocorrido.

O Fortaleza EC se solidariza com clube, comissão técnica e corpo de atletas do @ECBahia após este atentado. É com grande infelicidade que vemos o futebol, esporte responsável por tanta alegria, chegar a este momento. Repudiamos qualquer tipo de violência. 🏳️ — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) February 25, 2022