Fuga da Ucrânia: jogadores brasileiros encaram caminhada e até resgate de sogra rumo à Polônia

O volante Edson Fernando, atleta do Rukh Lviv, caminhou até chegar à fronteira da Ucrânia nesta sexta-feira (25). Já Lucas Rangel, do Vorskla, precisou resgatar a sogra de um brasileiro para garantir carona em avião particular. Eles têm registrado os desafios de deixar o local em segurança. Desde quinta-feira, o país começou a ser invadido pela Rússia. São pelo menos 30 brasileiros atuando em clubes da elite do futebol ucraniano.

Edson atua pelo Rukh Lviv. Ao lado de Talles Brenner e Fabrício Alvarenga, outros dois brasileiros, o volante tenta chegar à fronteira com a Polônia. Eles partiram rumo a Zamość, lugar mais próximo de lá. De Lviv, são 130km. O grupo começou a jornada de carro, na quinta-feira, mas depois surgiu em caminhada numa estrada.

“Seguindo a caminhada na fronteira com a Polônia! Todos bem, graças a Deus” disse o ex-atleta do Bahia em publicação nos stories do Instagram.

Lucas Rangel

Atleta do Vorskla, time da Ucrânia, Lucas Rangel tem registrado os desafios de deixar o país. O jogador mostra por onde passa para chegar à fronteira polonesa.

“Paramos para abastecer o carro e seguir viagem. Como vocês podem ver, a linha é muito grande. Vem lá de trás. Estamos a madrugada toda na estrada. Desde ontem, às 21h, até agora. Agora são exatamente 14h (da Ucrânia). Peço que mantenham a calma. Se Deus quiser, chegaremos ao destino final. Obrigado pelo apoio e consideração de todos - disse Lucas em stories publicados no Instagram.

O jogador deve deixar o país de avião, mas só depois de cumprir uma tarefa: levar a sogra de um brasileiro, que mora nos Estados Unidos e namora uma ucraniana. Essa era a condição para garantir vaga na aeronave particular, alugada pelo homem, que espera o grupo na fronteira com a Polônia. Qualquer brasileiro que quiser, poderá ir. Juntos, estão tentando entrar em terras polonesas para o embarque.

Legenda: Grupo faz registro enquanto caminhava para a fronteira com a Polônia. Foto: Reprodução/Instagram

