Lutador cearense relata tranquilidade na Rússia, mas vive impasse sobre retorno ao Brasil

Na Rússia para participar de um evento de MMA, o cearense Marcos Maju se viu no início da guerra do país com a Ucrânia. Já no aeroporto de Moscou, ainda sem saber se volta ao Brasil ou vai para outro país, nesta quinta-feira (24), o atleta brasileiro revelou que pouco se fala sobre o confronto no local.

Marcos Maju Lutador de MMA. “Estou em Moscou. Ia para a Polônia, mas não pude embarcar, pois a Polônia não está recebendo brasileiro devido a pandemia. Está tudo super tranquilo aqui. Aqui, no aeroporto, nada mudou. Tem pessoas embarcando... Eu tô sem saber se vou para a Europa ou voltar para o Brasil. Vou conversar com meu empresário. Mas aqui está tranquilo."

O lutador conta ainda que não recebeu nenhum tipo de alerta. A Rússia atacou a capital Kiev e outras cidades por água, terra e ar durante a madrugada. Países do Ocidente discutem sanções ao governo de Vladimir Putin para frear a violência. Saiba mais sobre aqui.

O cearense participou da 19ª edição do RCC nesta quarta-feira (23). Ele perdeu a luta para o russo Aleksandr Grozin. Agora tem um cartel com 11 vitórias e quatro derrotas. Ele participou da última edição do The Ultimate Fighting Brasil. Agora, ele deve ir para Praga, na República Checa, e de lá tentar embarcar para a Polônia, onde vai disputar o RCC Nitro.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte