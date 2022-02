Uefa retira final da Champions League da Rússia após ataque à Ucrânia

Com o início da invasão da Rússia no território da Ucrânia na madrugada desta quinta (24), a Uefa decidiu mudar a sede da final da Champions League 2021-2022, inicialmente prevista para 28 de maio, em São Petersburgo, na Rússia, na Gazprom Arena.

O anúncio oficial será realizado em conferência na sexta (25). O Comitê Executivo da Uefa também está em reunião para debater outros temas do futebol europeu, com foco na região afetada pelo combate, e deve emitir novas medidas de nivel de emergência.

Legenda: A Gazprom Arena, em São Petersburgo, na Rússia, é a casa do Zenit Foto: divulgação / Zenit

Segundo o jornalista Fred Caldeira, da TNT Sports, as cidades de Londres, Munique, Istambul, Lisboa e Madri são as possíveis substitutas como palco da decisão da competição. Em 2020-2021, a final foi no Estádio do Dragão, em Portugal.

Mesmo sem representantes nas oitavas da Champions League, a Rússia ainda tem enorme influência com a Uefa justamente pelas parcerias que rendem um bom dinheiro à entidade. Desta forma, havia confiança que São Petersburgo não sofreria com sanções. Nos anos anteriores, o local da final foi trocado por causa da Covid-19, deixando Kiev (Ucrânia) e Istambul (Turquia).