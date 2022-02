Brasil tem 30 jogadores de futebol atuando na Ucrânia; confira lista

A Ucrânia é bastante popular entre os jogadores brasileiros, pois paga salários altos e também é porta para outros times da Europa. O país, no entanto, vive uma crise diplomática com a Rússia desde 2014, quando houve a anexação da Crimeia. Na madrugada desta quinta-feira (24), o país começou a ser bombardeado pelos russos.

O início do conflito em Kiev, a capital ucraniana, deixou o clima de guerra na região. Um grupo de atletas do Brasil, que atuam em times tradicionais do país, pediram a ajuda do Governo Brasileiro para deixar o local. São pelo menos 30 atuando na região.

Assim, o Diário do Nordeste lista os brasileiros que atuam na 1ª divisão da Ucrânia. A maioria pertence ao Shaktar Donetsk, time de uma das regiões em grande conflito.

Brasileiros que atuam na 1ª divisão do futebol ucraniano

Shaktar Donetsk (13)

Marlon - zagueiro de 26 anos

Vitão - zagueiro de 22 anos

Ismaily - lateral-esquerdo - 32 anos

Dodô - lateral-direito - 23 anos

Vinícius Tobias - lateral-direito de 17 anos

Marcos Antônio - meia de 21 anos

Maycon - meia de 24 anos

Alan Patrick - meia de 30 anos

David Neres - atacante de 24 anos

Tete - atacante de 22 anos

Pedrinho - atacante de 23 anos

Fernando - atacante de 22 anos

Júnior Moraes - atacante de 34 anos

Dnipro (3)

Busanello - lateral-esquerdo de 23 anos

Felipe Pires - atacante de 26 anos

Bill - atacante de 22 anos

Metalist (3)

Fabinho - meia de 25 anos

Marylson - atacante de 24 anos

Derek - atacante de 24 anos

Zorya Lugansk (3)

Cristian - atacante de 22 anos

Juninho - lateral de 26 anos

Guilherme - atacante de 18 anos

Kolos Kovalivka (2)

Diego Carioca - atacante de 24 anos

Renan Oliveira - atacante de 24 anos

Rukh Vynnyky (2)

Edson - volante de 23 anos

Talles Brenner - atacante de 23 anos

Dínamo de Kiev (1)

Vitinho - atacante de 22 anos

Vorskla Poltava (1)

Lucas Rangel - atacante de 27 anos

Chornomorets (1)

Wanderson - volante de 27 anos

Inhulets Petrove (1)

William - zagueiro de 25 anos.

