Policial atira em jogador após jogo da segunda divisão do campeonato goiano; veja vídeo

Um caso fora do comum aconteceu em um jogo da segunda divisão do Campeonato Goiano, que aconteceu na última quarta-feira (10), em Anápolis. Após o final da partida, disputada entre Grêmio Anápolis e Centro Oeste, o goleiro do Grêmio, Ramón Souza, foi atingido por um tiro de bala de borracha, a curta distância, disparado por um policial que trabalhava na partida.

O vídeo do ocorrido, que circula nas redes sociais, mostra o exato momento em que o goleiro do time goiano pede para o policial baixar o armamento e, na sequência, é surpreendido por um disparo próximo à região do joelho.

Através de uma nota, publicada nas redes sociais do Grêmio Anápolis, o clube repudiou o “lamentável, ridículo e revoltante acontecimento”. Ainda conforme a nota, o policial, que faz parte da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), foi “contra os princípios básicos de segurança e integridade física que devem ser garantidos”.

Após ser baleado, Ramón Souza foi atendido pelo médico do Grêmio Anápolis, que realizou os primeiros socorros na ambulância do estádio.

CONFIRA A NOTA DO GRÊMIO ANÁPOLIS NA ÍNTEGRA

O Grêmio Anápolis vem a público repudiar o lamentável, ridículo e revoltante acontecimento, no Estádio Jonas Duarte, na noite desta quarta-feira (10), pela décima segunda rodada da Divisão de Acesso. Após o final da partida contra a equipe do Centro Oeste, nosso goleiro Ramon Souza foi atingido de forma covarde por um tiro de bala de borracha, efetuado por um policial da Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

Um ato horrível, inacreditável e criminoso de alguém que deveria prezar pela segurança e integridade das pessoas, que ali estavam no Estádio Jonas Duarte. O dia 10 de julho fica marcado por um ato violento, sujo e horrível contra um de nossos jogadores, o que jamais será esquecido. O GEA informa que entrará com medidas cabíveis, para que o responsável seja punido e que a justiça, seja feita, para que este ato CRIMINOSO, não fique impune.

Nosso goleiro foi atendido em campo pelo médico do GEA, Dr. Diego Bento, que dentro da UTI móvel realizou os primeiros socorros.