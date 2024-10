Polícia identifica três torcedores do Palmeiras envolvidos na emboscada contra torcida do Cruzeiro

Três torcedores de uma torcida organizada do Palmeiras foram identificados pela Polícia Civil como envolvidos na emboscada contra torcedores do Cruzeiro. A ação, que terminou com uma vítima fatal, ocorreu no último domingo (27), na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP).

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do MPSP, e pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), da Polícia Civil de São Paulo investigam a ocorrência.

O processo judicial pode ter múltiplos réus. Promotores e investigadores trabalham para determinar a participação de cada indivídulo no homicídio.

Entenda o caso

Cerca de 150 torcedores de Palmeiras e Cruzeiro entraram em confronto com barras de ferro e tacos de madeira na madrugada deste domingo em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foi registrada a morte de uma pessoa e outras 17 ficaram feridas.

A torcida mineira teve dois ônibus depredados, um deles também foi incendiado. Todas as vítimas do confronto são torcedores do Cruzeiro.