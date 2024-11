PM confirma 'ocupação total' do Castelão em Ceará x América-MG e esclarece retirada de torcedores

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) esclareceu através de uma nota as medidas adotadas diante da superlotação registrada na Arena Castelão na última segunda-feira (18), por ocasião da partida entre Ceará e América-MG, pela Série B do Brasileirão 2024.

Na última terça-feira (19), o Ceará divulgou uma nota oficial esclarecendo problemas relatados por torcedores na partida contra o América-MG. Muitos torcedores que estavam com ingresso relataram que não conseguiram entrar no estádio.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que, durante a partida de futebol entre Ceará e América-MG, ocorrida nessa segunda-feira (18), na Arena Castelão, em Fortaleza, aconteceram algumas invasões de portões. Devido ao fato, equipes da PM foram acionadas pela segurança privada do local para conter essas ações, sendo necessário o uso progressivo da força. Ainda, após ser verificada a ocupação total dos setores do estádio, a PMCE interrompeu o acesso ao Estádio por motivos de segurança. Dessa forma, os portões foram fechados e os torcedores retirados da esplanada da Arena de forma controlada.