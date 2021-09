Peñarol x Athletico-PR pela Sul-Americana: acompanhe ao vivo tudo sobre o jogo

Buscando o bi-campeonato da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR inicia nesta quinta-feira (23), o confronto da semifinal diante do gigante Peñarol, um dos clubes mais vencedores da América do Sul. O primeiro jogo entre os dois times será às 21h30, no estádio Campeón del Siglo, em Montevideo, no Uruguai. O jogo de volta acontece no dia 30, na Arena da Baixada, às 21h30.

Os carboneros chegaram nesta fase da competição depois de se classificar como primeiro do Grupo E, que tinha o Corinthians. Nas oitavas de final passou pelo eterno rival Nacional, e nas quartas de final o Sporting Cristal, do Peru, vencendo os dois jogos.

Acompanhe ao vivo

Já o Furacão foi o primeiro colocado do Grupo D e nas fases seguintes passou pelo América de Cali, da Calômbia e a LDU, do Equador. O Furacão prioriza a Sul-Americana, mas disputa simultaneamente outras duas competições: está na semifinal da Copa do Brasil onde vai encarar o Flamengo, e a Série A, onde é o 10º colocado com 27 pontos.

O time brasileiro vem empolgado após quebrar um longo jejum de vitórias, ao bater o Juventude de virada por 2 a 1 na Arena da Baixada.

Palpites para Peñarol x Athletico-PR

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pela Conmebol TV

Escalação

A provável escalação do Peñarol é: Dawson; V. Rodriguez, Kagelmacher, C. Rodriguez, Gonzalez; Trinidade; Torres, Ceppelini, Gargano, Olivera; Alvarez.

Técnico: Mauricio Larriera

A provável escalação do Athletico-PR é: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Erick (Christian) e Abner; David Terans, Nikão e Bissoli.

Técnico: Bruno Lazaroni

Peñarol x Athletico-PR

Quinta-feira, 23 de setembro de 2021

Estádio Campeón del Siglo - Montevidéu, URU

21h30