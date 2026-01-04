Diário do Nordeste
Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza, conhece estruturas do Pici

Martins também teve o primeiro contato com o técnico Thiago Carpini e foi apresentado aos atletas

Jogada
Legenda: Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza, com o presidente do clube Rolim Machado
Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O novo CEO do Fortaleza, Pedro Martins, chegou a Fortaleza na tarde desse sábado (3) e conheceu o Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Na oportunidade, Martins também teve o primeiro contato com o técnico Thiago Carpini e foi apresentado aos atletas.

Pedro foi anunciado no dia 28 de dezembro como o novo CEO do Tricolor de Aço, após a saída do Marcelo Paz. No primeiro dia, o CEO participou de reuniões. Antes da chegada, Martins manteve contato para ajustar o planejamento da temporada. Uma das primeiras ações foi a chegada do novo gerente de mercado, Witor Bastos.

“Já são alguns dias trabalhando intensamente, conversando com o mercado, com as pessoas aqui de dentro, e a gente já começou a caminhar e evoluir em muitos temas. Já estamos começando a resolver problemas. Acho que o principal tema daqui para frente é a resolução de problemas, tanto com relação a algumas saídas e movimentações que precisamos fazer, mas também chegadas. Tenho falado muito com o Carpini, estávamos muito angustiados, os dois pelo telefone, sem ainda poder nos encontrar pessoalmente. A partir de agora, fisicamente, já começamos a resolver os problemas. Teremos boas notícias para a torcida.”

O Fortaleza estreia em 2026 no próximo sábado (11), contra o Ferroviário, pelo Campeonato Cearense, às 18h, no Estádio Presidente Vargas.

