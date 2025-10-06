O atacante Pedro Henrique é o jogador do Ceará que precisa de menos minutos para marcar gols na Série A. Com 4 gols em 19 jogos, ou 1.012 minutos, ele tem mostrando ser o mais 'eficiente'. Pedro Henrique precisa de 260 minutos para marcar um gol.

Com 3 gols nos últimos 5 jogos pelo Vozão, ele ultrapasssou Pedro Raul na estatística, que precisa de 296 minutos para marcar um gol. O centroavante vive um jejum de 9 jogos sem marcar gols.

A lista é do sofascore:

Legenda: Frequência de gols por minuto de jogadores do Ceará Foto: Reprodução / Sofascore

Boa fase

Pedro Henrique foi titular do Ceará no primeiro semestre - Estadual, Copa do Nordeste e 1º turno da Série A. Ele foi titular até o jogo da 18ª rodada, contra o Flamengo, em agosto, após 13 jogos sem gols e assistências.

Pedro Henrique voltou a ganhar chances entrando no 2º tempo contra Grêmio e Juventude, mas foi mesmo contra o Vasco, no dia 14 de setembro, pelas 23ª rodada, o início da boa fase.Ele fez o gol do empate, entrando no 2º tempo, jogando apenas 6 minutos.

Passou em branco contra o Bahia jogando 27 minutos, e voltou a ser decisivo contra o São Paulo.Ele entrou no intervalo e e mudou o jogo, marcando o gol da vitória no Morumbi.

Foi titular contra o Vitória, mas não marcou, voltando para o banco de reservas contra o Santos. E diante do time paulista, no Castelão, entrou no 2º tempo, jogou 27 minutos e marcou um gol e deu uma assistência.

Na temporada inteira, Pedro Henrique jogou 34 partidas, sendo 25 como titular e marcou 8 gols.