Pedro Henrique deve desfalcar o Ceará contra o Cruzeiro; Fernando Sobral retorna

Pedro Henrique deve ser desfalque do Ceará para o duelo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante não participou do treino aberto realizado pela equipe nesta sexta-feira (28), em Porangabuçu, com a presença da torcida que lotou o local. O técnico Léo Condé, no entanto, terá o retorno do volante Fernando Sobral.

O jogador sentiu a coxa esquerda no duelo contra o Mirassol e, depois de passar por tratamento fisioterápico intensivo, fez treinamentos a parte do restante do elenco. Assim, o atleta deve ficar de fora do confronto. Fernandinho, Paulo Baya ou Aylon poderão entrar na vaga.

Já Fernando Sobral, que havia sofrido uma lesão no adutor direito ainda no jogo contra o Fortaleza, completou a transição e participou dos trabalhos coletivos. Assim, o atleta poderá ser opção para o Alvinegro. Pedro Raul e Vina retornam após cumprirem suspensão por cartão.

O Ceará está em 14º na tabela, com 42 pontos somados. A equipe comandada por Léo Condé volta a campo no sábado (29), quando enfrenta o Cruzeiro a partir das 21h (de Brasília). O duelo, válido pela 36ª rodada, será na Arena Castelão.