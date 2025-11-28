Diário do Nordeste
Ceará faz treino aberto com apoio da torcida antes de jogo decisivo contra o Cruzeiro

Partida de domingo é decisiva pela permanência do Ceará na Série A

Escrito por
e
(Atualizado às 18:42)
Jogada
Legenda: Torcida do Ceará comparece em grande número para apoiar elenco antes de jogo contra o Cruzeiro
Foto: Giovanna Borges / SVM

A torcida do Ceará compareceu em grande número no treino aberto que o clube faz neste momento em Porangabuçu, véspera do jogo contra o Cruzeiro, no Castelão, às 21h pela 36ª rodada da Série A.

O treino aberto acontece um dia depois da carta do presidente João Paulo Silva, pedindo apoio do torcedor alvinegro na partida que pode garantir matematicamente o clube na Série A do Brasileiro com duas rodadas de antecedência. Com 42 pontos, o Vovô é o 14º na tabela e recebe o 3º colocado, o Cruzeiro.

Na última parcial divulgada pelo Ceará, 25 mil pessoas já garantiram presença para o duelo com o Cruzeiro no Castelão.

