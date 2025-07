Pedro Henrique comenta gol anulado do Ceará e lamenta derrota: 'Falar pouco e trabalhar mais'

O Ceará sofreu a terceira derrota seguida em casa, no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro foi superado pelo Mirassol, que venceu o duelo por 2 a 0, nesta quarta-feira (23), na Arena Castelão. O Vovô ainda teve um gol anulado pela arbitragem comandada por Lucas Casagrande. Pedro Henrique comenta o lance e lamenta a derrota da equipe comandada por Léo Condé.

Aylon chegou a balançar as redes para o Alvinegro aos 33 minutos do segundo tempo. A arbitragem, no entanto, marcou impedimento de Fernandinho na jogada.

"Falar de arbitragem é chover no molhado. Não é nisso que a gente tem que se basear. Quando ganhávamos a partida, quando tivemos os momentos bons na temporada, estava tudo certo. Agora, num momento de instabilidade, onde as vitórias não estão chegando... Também não está tudo errado", afirmou o jogador.

"A gente precisa corrigir o mais rápido possível. O Campeonato Brasileiro é de três em três dias. A gente é um grupo muito unido. A gente sabe da nossa capacidade ali dentro, sempre com os pés no chão. E é isso que a gente vai fazer: falar pouco e trabalhar mais", completou.

Com a derrota para o Mirassol, o Alvinegro segue na 11ª posição da tabela com 18 pontos somados. O grupo volta a campo no domingo (27), a partir das 16h (de Brasília), no Mineirão.