Ceará faz sua pior partida na Série A e vive momento delicado

Nervoso, ansioso, sem repertório, ineficiente e errático. Assim foi o Ceará contra o Mirassol, na noite desta quarta-feira no Castelão, pela 16ª rodada da Série A. E atuando assim, só um resultado poderia acontecer no Castelão: a derrota. O placar de 2x0 para o organizado Mirassol foi justo, com o Ceará amargando a 3ª derrota seguida na Série A.

O momento do Vovô é muito delicado. Nos últimos 6 jogos, são 5 derrotas, sendo 3 em casa (Atlético, Corinthians e Mirassol). A única vitória do Vovô em 6 jogos foi no Clássico-Rei por 1x0 com mando do Fortaleza.

Para deixar claro, em 38 rodadas, é normal uma fase ruim e oscilar. Anormal é não reagir a isso, não contratar, não reforçar o time.

O jogo com o Mirassol é mais uma prova inequívoca que o Ceará precisa de reforços, que Léo Condé precisa de mais peças para mudar a forma do Ceará jogar, dar mais repertório ao time.

Atuações

Apenas Willian Machado e Pedro Raul fizeram um bom jogo. No mais, Marllon falhou de novo, Galeano e Pedro Henrique apagados na frente, até Dieguinho esteve abaixo, ele que é um dos mais regulares do time. Já Rafael Ramos, Nicolas e Fernando Sobral, estiveram bem abaixo.

Contra o Mirassol, o Vovô fez sua pior partida na Série A. O time praticamente não criou nada mesmo finalizando 22 vezes contra 4 do time paulista. Faltou calma e eficiência ao Ceará, e sobrou ao Mirassol.

Legenda: Léo Condé ainda não recebeu reforços na janela Foto: KID JUNIOR / SVM

Abusando dos cruzamentos áereos buscando Pedro Raul, o Ceará facilitou o trabalho da organizada e boa defesa do Mirassol. Ainda que o centrovante seja bom neste tipo de jogada, o Ceará não ter só esta jogada. É preciso variar o repertório ofensivo.

O time paulista foi muito eficiente em erros defensivos do Ceará e fez os dois gols.

E com os dois gols sofridos, o limitado time do Ceará ruiu e só errou.

Faltou tudo na equipe. Organização para atacar, melhores decisões para reagir no jogo.

Faltam peças para Léo Condé. A diretoria precisa contratar.

Sequência dura

Os próximos jogos no returno são pedreiras para o Ceará: Cruzeiro (fora), Flamengo (casa) e Palmeiras (fora). São 3 equipes que disputam o título.

O Vovô precisará pontuar, sob risco de entrar no Z4 ao fim do 1º turno e iniciar o returno em uma pressão gigantesca.