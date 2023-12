Paysandu procura Ceará para levar Nicolas, mas quer dividir salário

Ceará e Paysandu estão negociando o empréstimo do atacante Nicolas ao time da Curuzu. A principal discussão gira em torno do salário do jogador, considerado fora da realidade pelo alviceleste de Belém. O Papão tenta chegar a um acordo com o Vovô para dividir o pagamento.

Em Porangabuçu desde abril, Nicolas fez uma Série B sem muito destaque com a camisa alvinegra, tendo marcado apenas três gols e não se fixado como titular, por isso a diretoria do Ceará não deve dificultar a saída do atleta, mas uma divisão de salário precisa ter os percentuais discutidos.

Apesar da Série B sem brilho, Nicolas é desejado no Papão pela memória que deixou no clube paraense em sua primeira passagem. O centroavante defendeu o Paysandu entre 2019 e 2021 e marcou 37 gols ao todo. Acontece, porém, que a diretoria do bicolor conversa também com outros jogadores da posição e se acertarem com outra peça não deverão manter as conversas pelo atacante do Vovô.

Procurado, o departamento de futebol não comenta sobre o assunto, alegando ser uma questão de estratégia por conta do momento aquecido do mercado. O vínculo de Nicolas com o Ceará vai até o final de 2024.

O Paysandu monta o elenco para a próxima temporada visando, principalmente, a Série B. O alviceleste subiu de divisão este ano e será adversário do Ceará em 2024 no Campeonato Brasileiro.