Paulo Roberto Falcão é denunciado por importunação sexual contra funcionária de apart hotel em SP

Paulo Roberto Falcão foi um dos maiores atletas do futebol brasileiro. O ex-jogador nasceu em Abelardo, no interior de Santa Catarina, e foi ídolo com a camisa do Internacional, onde estreou como profissional em 1973. Em 1980, ele foi para a Roma, da Itália, onde também fez história. Em 1986, se aposentou dos gramados vestindo a camisa do São Paulo.

Na Seleção Brasileira, Falcão disputou as Copas de 1982 e 1986. No total, ele fez 34 jogos e sete gols com a camisa amarelinha.

Após encerrar a carreira, ele virou treinador de futebol, comandando a Seleção Brasileira e clubes como América, do México, Internacional, Bahia e Sport. Hoje, aos 69 anos, Falcão é coordenador de futebol do Santos.