Paulo André pode perder assistência do Bolsa Atleta por participar do BBB 22

O velocista Paulo André Oliveira, participante do Big Brother Brasil (BBB) 22, pode perder um benefício do Governo Federal devido à participação no reality show.

Segundo a revista Veja, o ministro da Cidadania, João Roma, ficou surpreso ao saber que o brother permanece recebendo assistência do programa Bolsa Atleta mesmo participando do programa da TV Globo. PA — como é chamado no programa — está confinado na casa mais vigiada do Brasil desde janeiro.

Em razão disso, o brother abdicou dos treinos e de competições importantes, embora siga recebendo incentivos esportivos.

João Roma reconhece que o montante pago é relativo aos resultados de Paulo André em 2021, ano em que ele participou das Olimpíadas, mas ressalta a possibilidade de observação do caso.

“Se ele está no programa e recebendo o Bolsa Atleta, eu acredito que possa ser cortado sim. Vou até verificar”, pontuou Roma à publicação. “Eu preciso checar as condicionantes para entender essa situação”.

De acordo com a revista, os editais dos programas assistenciais preveem advertência, suspensão e até cancelamento dos benefícios.

Valores

Um dos benefícios recebidos por Paulo André é o Bolsa Atleta federal, com valor de R$ 1.850. Além desse, ele recebe, também, o Bolsa Atleta Capixaba, de R$ 2 mil.

Somados a encargos da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) por integrar a seleção permanente da categoria e ao salário de terceiro-sargento da Marinha — próximo a R$ 5 mil —, os valores superam os R$ 8 mil mensais.

PA ainda se qualificou para receber o Bolsa Pódio, o qual paga de R$ 5 mil a R$ 15 mil por mês. No entanto, o atleta não entregou a documentação para garantia do benefício.