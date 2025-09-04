Diário do Nordeste
Paraguai x Equador: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:10)
Jogada
Legenda: O Paraguai pode garantir vaga na Copa do Mundo neste quinta-feira (4)
Foto: Divulgação / @Albirroja

Paraguai e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h30, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

Sportv e Globoplay

Como chegam as equipes

O Paraguai pode se classificar para a Copa do Mundo nesta rodada. Em 5º com 24 pontos, garante vaga com um empate sem depender de outros resultados. Se perder, a Venezuela também tem que perder seu jogo.

Já a La Tri, em 2º com 25, já está classificada para a Copa do Mundo e disputa a vice-liderança das Eliminatórias com o Brasil, que tem a mesma pontuação. A líder será a Argentina, que já tem 35 pontos.

Prováveis Escalações


Paraguai:

Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez; Miguel Almirón, Bobadilla, Ramón Sosa; Antonio Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

Equador:

Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Alan Minda; Kevin Rodríguez. Técnico: Sebastián Beccacece.

