Paraguai x Equador: veja horário, onde assistir, palpites e escalação
Partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo
Paraguai e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h30, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
PALPITES
ONDE ASSISTIR
Sportv e Globoplay
Como chegam as equipes
O Paraguai pode se classificar para a Copa do Mundo nesta rodada. Em 5º com 24 pontos, garante vaga com um empate sem depender de outros resultados. Se perder, a Venezuela também tem que perder seu jogo.
Já a La Tri, em 2º com 25, já está classificada para a Copa do Mundo e disputa a vice-liderança das Eliminatórias com o Brasil, que tem a mesma pontuação. A líder será a Argentina, que já tem 35 pontos.
Prováveis Escalações
Paraguai:
Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez; Miguel Almirón, Bobadilla, Ramón Sosa; Antonio Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.
Equador:
Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Alan Minda; Kevin Rodríguez. Técnico: Sebastián Beccacece.