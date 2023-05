Palmeiras terá pelo menos cinco desfalques para duelo da Copa do Brasil com o Fortaleza; veja quais

O Palmeiras visita o Fortaleza nesta quarta-feira (31), no jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil. A equipe comandada por Abel Ferreira terá pelo menos três desfalques para o duelo na Arena Castelão.

O atacante Artur Victor não atua com a equipe por já ter disputado a competição pelo Bragantino. Outro que desfalca o time é Giovanni, que está com a Seleção Sub-20.

No departamento médico alviverde estão: Atuesta (com lesão no joelho direito), Murilo (luxação no ombro direito) e Marcos Rocha (edema na coxa esquerda). O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3 a 0. No entanto, deve entrar com força máxima para o duelo.

As equipes se enfrentam às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham as emoções da partida ao vivo e em tempo real.

VEJA COMO FOI A CHEGADA DO TIME EM FORTALEZA:

Legenda: Piquerez cumprimenta torcida. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Legenda: Abel Ferreira acena para público na entrada do hotel. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Legenda: Goleiro Weverton abraça pequeno torcedor. Foto: Cesar Greco/Palmeiras