Sob comando de Abel, Palmeiras tem uma derrota por 3 gols de diferença; Fortaleza acumula goleadas

Palmeiras nesta quarta-feira (31). Para garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda precisa vencer o atual campeão brasileiro por três gols de diferença. E o time paulista só perdeu uma vez com esse placar sob o comando de Abel Ferreira. Por outro lado, só em 2023, o Tricolor do Pici já venceu 11 jogos por 3 ou mais gols de diferença. Fortaleza tem uma difícil missão diante donesta quarta-feira (31). Para garantir vaga na próxima fase daa equipe comandada porprecisa vencer o atual campeão brasileiro por três gols de diferença. E o time paulista só perdeu uma vez com esse placar sob o comando de. Por outro lado, só em 2023, o Tricolor do Pici já

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira chegou ao clube em 5 de novembro de 2020. Sob o comando dele, o time paulista tem acumulado títulos . Agora, a equipe busca avançar de fase na Copa do Brasil. Para isso, construiu a vantagem de 3 a 0 no jogo de ida, diante do Tricolor do Pici, no Allianz Parque.

Nas 171 partidas disputadas pela equipe na história da Copa do Brasil, o Alviverde perdeu por três ou mais gols apenas quatro vezes: 2x7 Vitória (2003); 1x4 Sport (2008); 0x6 Coritiba (2011); 0x3 Athletico (2013). Desde que o português assumiu a equipe, o time palmeirense perdeu apenas uma vez dessa forma. Ocorreu diante do Internacional, pela última rodada do Brasileirão de 2022, em 13 de novembro. No Beira Rio, o grupo colorado venceu o Palmeiras por 3 a 0.

Do lado do Fortaleza , o desafio é grande. A equipe precisa vencer por 3 gols de diferença para forçar a decisão por pênaltis. No entanto, só em 2023, o Leão venceu 11 vezes dessa forma. A última vitória ocorreu diante do Estudiantes de Mérida, por 6 a 1, em jogo da Sul-Americana.

Na história da Copa do Brasil, a equipe cearense conseguiu virar após perder o jogo de ida em três oportunidades. O grupo perdeu 13 vezes os jogos de ida e acabou eliminado em 10. No entanto, nenhuma dessas viradas terminou ocorreu após derrotas por 3 ou mais gols de diferença. Além disso, o Tricolor do Pici não perde na Arena Castelão como mandante desde março, quando foi derrotado pelo Ceará na semifinal da Copa do Nordeste.

O Leão do Pici conseguiu virar nos seguintes confrontos:

1ª fase (2000) - 4 de Julho 2x1 Fortaleza / Fortaleza 3x1 4 de Julho

1ª fase (2011) - Fast Clube 2x0 Fortaleza / Fortaleza 4x1 Fast Clube

3ª fase (2016) - América-MG 1x0 Fortaleza / Fortaleza 4x1 América-MG

O Fortaleza recebe o Palmeiras no jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília) desta quarta-feira (31), na Arena Castelão. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.