Palermo escala Fortaleza com Deyverson titular e estreia na zaga; veja time que enfrenta o Sport

O centroavante Deyverson voltou a ser escalado como titular do Fortaleza neste sábado (27), em partida contra o Sport, pela Série A do Brasileirão. Ele forma trio de ataque com Breno Lopes e Marinho na equipe comandada pelo técnico argentino Palermo.

Outra novidade na escalação do Fortaleza foi a presença do zagueiro Lucas Gazal na zaga titular do Leão. O jogador fará sua estreia com a camisa tricolor, entrando na vaga deixada por Brítez, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Martín Palermo escalou o Fortaleza desta forma para enfrentar o Sport na Arena Castelão: João Ricardo; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Breno Lopes, Marinho e Deyverson.

Há também novidades no banco de reservas, como o meia-atacante Guzmán e o ponta Herrera, relacionados pela primeira vez sob o comando de Palermo. A bola rola às 16h na Arena Castelão para Fortaleza x Sport na Série A.