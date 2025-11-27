Diário do Nordeste
Palermo alcança maior sequência invicta com o Fortaleza em 2025

Argentino repetiu período de invencibilidade do compatriota Vojvoda na temporada, mas com aproveitamento maior

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 16:37)
Jogada
Legenda: Metade dos jogos de Palermo na Série A são invictos
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

Em 14 jogos como técnico do Fortaleza, o argentino Martín Palermo já ostenta a maior sequência invicta do Leão na temporada. É a segunda vez que o Tricolor fica sete partidas sem perder em 2025, mas o aproveitamento com o atual comandante é superior ao conquistado por Juan Pablo Vojvoda.

teaser image
Vladimir Marques

Deu liga! Aproveitamento de Palermo no Fortaleza é de Pré-Libertadores: Veja números

Com Palermo, o Leão acumula três vitórias e quatro empates nos sete jogos de invencibilidade. Entre abril e maio, quando conseguiu ficar a mesma quantidade de jogos sem perder sob o comando de Vojvoda, foram cinco empates e duas vitórias, ou seja, dois pontos a menos conquistados.

Sob a batuta do ídolo do Boca Juniors, o Fortaleza conseguiu algo inédito na Série A do Brasileiro de 2025: conquistar duas vitórias consecutivas. Além disso, foi no período em que Palermo chegou que o Leão passou a ganhar jogos como visitante. Já são três resultados positivos conquistados na casa do adversário.

Os jogos com o atual treinador foram todos pelo Campeonato Brasileiro e as vitórias foram expressivas. Bater o Flamengo no Castelão e o Bahia na Fonte Nova foram os grandes destaques.

A sequência invicta com Vojvoda teve jogos pela Série A, Copa do Brasil e LIbertadores. Houve duas goleadas, contra Colo-Colo (4 a 0) e Juventude (5 a 0), mas empates frustrantes contra Retrô e Atlético Bucaramanga-COL duas vezes.

Comparando as duas sequências, o Fortaleza marcou mais gols com Palermo ( 12 x 11), mas sofreu bem menos gols sob o comando de Vojvoda ( 2 x 9).

Se vencer ou empatar o próximo jogo com o Tricolor, que será contra o Atlético-MG, domingo (30), no Castelão, Palermo vai ampliar a invencibilidade e se isolar como o treinador que ficou mais tempo sem perder com o clube em 2025.

teaser image
Alexandre Mota

Chance de rebaixamento do Fortaleza após vencer Bragantino; veja cenário

Invencibilidades de 7 jogos 

Com Palermo (13 pontos):

25/10 - Fortaleza 1x0 Flamengo
01/11 - Santos 1x1 Fortaleza
06/11 - Ceará 1x1 Fortaleza
09/11 - Fortaleza 2x2 Grêmio
12/11 - Atlético-MG 3x3 Fortaleza
20/11 - Bahia 2x3 Fortaleza
26/11 - Red Bull Bragantino 0x1 Fortaleza

Com Vojvoda (11 pontos): 

23/4 - Bucaramanga 1x1 Fortaleza
26/4 - Sport 0x0 Fortaleza
29/4 - Retrô 1x1 Fortaleza 
02/5 - São Paulo 0x0 Fortaleza
06/5 - Fortaleza 4x0 Colo-Colo
10/5 - Fortaleza 5x0 Juventude
12/5 - Fortaleza 0x0 Bucaramanga

