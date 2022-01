Osvaldo confirma saída do Fortaleza e se despede: "não esperava"

O atacante Osvaldo não teve contrato renovado com o Fortaleza Esporte Clube para a temporada 2022. Em anúncio nas redes sociais, o ídolo tricolor se despediu da torcida, lamentando a decisão da diretoria leonina.

Com contrato encerrado em dezembro de 2021, o atacante esperava o técnico Juan Pablo Vojvoda retornar das férias na Argentina, para decidir com a diretoria se o atleta permanaceria para a temporada.

Revelado pelo Tricolor do Pici, Osvaldo vestiu a camisa do Fortaleza em 190 partidas, com 27 gols marcados. O atacante retornou em definitivo ao Leão em 2019, tendo participado das históricas campanhas que culminou nas classificações para a Copa Sul-Americana (2019) e Taça Libertadores (2021), além de ter conquistado o tricampeonato cearense e o título da Copa do Nordeste (2019).