Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ônibus com torcedores do Flamengo capota e deixa 16 feridos

Grupo estava a caminho da Argentina, para acompanhar o time na Libertadores

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:35)
Jogada
Legenda: Ônibus com torcedores do Flamengo capota a caminho de Buenos Aires.
Foto: Reprodução/X Flazoeiro

Um ônibus que levava torcedores do Flamengo para Buenos Aires capotou na Rodovia Presidente Dutra. Há pessoas feridas no local. As equipes de resgate, além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal já estão no local. As informações são do ge. 

A PRF informou que há 16 pessoas feridas no local. Três delas estão em estado grave. O veículo tombou na altura do km 281 no sentido de São Paulo, por volta das 15h51 (de Brasília). A pista está bloqueada. 

O grupo estava a caminho da capital argentina, onde iria acompanhar o Flamengo. O Rubro-Negro enfrenta o Racing em jogo da semifinal da Libertadores na quarta-feira. 

VEJA IMAGENS:

Assuntos Relacionados

Jogada

Ônibus com torcedores do Flamengo capota e deixa 16 feridos

Grupo estava a caminho da Argentina, para acompanhar o time na Libertadores

Redação Há 1 hora

Jogada

Daniel Alves reaparece em público como pastor após ter condenação por estupro anulada

Ex-jogador havia sido condenado a nove anos de prisão

Redação Há 2 horas
Foto de Vina Ceará coletiva

Jogada

Vina fala da titularidade no Ceará, oscilação do clube na Série A e projeta jogo com o Flu

Atacante foi titular no Vovô pela 1ª vez contra o Galo no sábado

Ian Laurindo* Há 2 horas
Foto de torcedora do Fortaleza que hostilizou homem torcedor do Flamengo no Castelão

Jogada

Flamengo lança nota de repúdio contra torcedora do Fortaleza que hostilizou homem no Castelão

Clube também disse que preços dos ingressos para flamenguistas feriram o princípio da isonomia

Redação 27 de Outubro de 2025
técnico

Jogada

Fernando Seabra deixa o comando técnico do RB Bragantino

Desligamento do treinador ocorre após derrota para o Vasco

Redação 27 de Outubro de 2025
atletas

Jogada

Ceará estreia com título no Campeonato Brasileiro Interclubes de Beach Tennis

Equipe foi ao pódio no masculino e no feminino profissional

Redação 27 de Outubro de 2025