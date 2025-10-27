Ônibus com torcedores do Flamengo capota e deixa 16 feridos

Um ônibus que levava torcedores do Flamengo para Buenos Aires capotou na Rodovia Presidente Dutra. Há pessoas feridas no local. As equipes de resgate, além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal já estão no local. As informações são do ge.

A PRF informou que há 16 pessoas feridas no local. Três delas estão em estado grave. O veículo tombou na altura do km 281 no sentido de São Paulo, por volta das 15h51 (de Brasília). A pista está bloqueada.

O grupo estava a caminho da capital argentina, onde iria acompanhar o Flamengo. O Rubro-Negro enfrenta o Racing em jogo da semifinal da Libertadores na quarta-feira.

VEJA IMAGENS: