Oito jogadores do Fortaleza testam positivo para Covid-19

Após a reapresentação nesta segunda-feira (10), no CT do Pici, o Fortaleza Esporte Clube divulgou comunicado oficial informando que oito jogadores do elenco testaram positivo para Covid-19. São eles o goleiro Max Walef, os zagueiros Anthony Landázuri, Wagner Leonardo e Titi, os volantes Matheus Jussa e Ronald e os atacantes Igor Torres e Valentin Depietri.

Legenda: O Leão começou a pré-temporada nesta segunda-feira no Pici visando a estreia no dia 30 de janeiro Foto: Karim Georges/FEC

Atletas, membros da comissão técnica, gestores e colaboradores que estão envolvidos diretamente ao futebol profissional foram diagnosticados. Todos fizeram os testes de contraprova, estão assintomáticos e seguem em acompanhamento pelo departamento médico do clube.