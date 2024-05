O Elas no Esporte desta semana recebe Lígia Braga e Vanessa Duarte. As duas trabalham no Fortaleza Basquete Cearense, equipe que disputa os playoffs do NBB. Uma é Gerente Financeira e a outra é Gerente de Projetos do clube. Vem conferir essa conversa que tem basquete e muita resenha.

VEJA O EPISÓDIO COMPLETO: