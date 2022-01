CFO interrompe atividades presenciais após aumento dos casos de Covid-19 e Influenza no Estado

A administração do Centro de Formação Olímpica (CFO) informa que as atividades presenciais serão realizadas remotamente a partir desta segunda-feira (10) até o dia 21 de janeiro. O aumento nos casos de Covid-19 e Influenza no Ceará motivaram a decisão. Em 2021, os alunos passaram três meses participando da programação dessa forma.

O equipamento, que reabriu em julho do ano passado, volta a limitar a presença de público após seis meses. Na última semana, as atividades presenciais já haviam sido adiadas. Atendimentos no local devem ser agendados.

Sobre o CFO

O Centro de Formação Olímpica (CFO) é uma instituição da Secretaria do Esporte e Juventude do Governo do Ceará e, desde outubro de 2019, está sob gestão do Instituto Dragão do Mar (IDM), organização responsável por 12 instituições estaduais.