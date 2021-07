CFO retoma atividades presenciais de forma gradual na próxima segunda-feira (12)

Após três meses de atividades remotas, os alunos matriculados nos cursos de Formação Esportiva Continuada e nas atividades de Saúde e Lazer voltam a ocupar os espaços do Centro de Formação Olímpica (CFO), a partir da próxima segunda-feira (12). O atendimento acontecerá com a restrição de 30% da capacidade.

Os primeiros a voltarem são os alunos de badminton e basquete. Em seguida, as atividades de alongamento e condicionamento físico do eixo saúde e lazer, logo após as turmas de futsal, tênis de mesa, vôlei e vôlei de praia. Os alunos do projeto CFO nas Redes que praticam as modalidades de vôlei de praia e tênis vão poder treinar pela primeira vez nos espaços físicos.

Legenda: Os jovens possuem quadras poliesportivos e podem praticar basquete no CFO Foto: Helene Santos / SVM

Crianças e adolescentes da formação continuada vão retomar de forma gradual, e será uma turma por cada turno nos espaços para que não haja aglomerações. Desde março de 2021, o CFO estava realizando as atividades de forma remota e realizou este ano, três editais, em que recebeu 1.337 inscrições, resultando num total de 622 aprovados.

Entre os benefícios dos contemplados estão; uniforme, material esportivo, cestas básicas e álcool gel. Para garantir a segurança de alunos, pais, treinadores e colaboradores, o Centro de Formação Olímpica está cumprindo todos os protocolos estabelecidos pelo decreto estadual e seguindo a cartilha de recomendações do Instituto Dragão do Mar.

Sobre o CFO

O Centro de Formação Olímpica (CFO) é uma instituição da Secretaria do Esporte e Juventude do Governo do Ceará e, desde outubro de 2019, está sob gestão do Instituto Dragão do Mar (IDM), organização responsável por 12 instituições estaduais.

