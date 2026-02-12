Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (12)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:27)
Jogada
Legenda: Dillon Brooks, do Phoenix Suns, e Jared McCain, do Oklahoma City Thunder, durante jogo da NBA
Foto: Chris Coduto / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (12) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (12), NA NBA

  • 21h30 | Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks | Prime Video
  • 23h | Utah Jazz x Portland Trail Blazers | League Pass
  • 0h | Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks | Prime Video
