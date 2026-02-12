Diário do Nordeste
Atlético de Madrid x Barcelona na Copa do Rei: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nas semifinais da competição em partida transmitida ao vivo no Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Giuliano Simeone, do Atlético de Madrid, e Alex Balde, do Barcelona
Foto: Josep LAGO / AFP

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (12) na Copa do Rei, em partida válida pelo jogo de ida das semifinais. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no estádio Metropolitano, em Madri (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Mendoza, Koke e Baena; Lookman e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde; De Jong, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferran Torres. Técnico: Hans Flick.

ATLÉTICO DE MADRID X BARCELONA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: jogo de ida da semifinal da Copa do Rei 2025/26
  • Local: estádio Metropolitano, em Madri (ESP)
  • Data: 12/02/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 17h (de Brasília)
