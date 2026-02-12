Atlético de Madrid x Barcelona na Copa do Rei: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nas semifinais da competição em partida transmitida ao vivo no Brasil
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (12) na Copa do Rei, em partida válida pelo jogo de ida das semifinais. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no estádio Metropolitano, em Madri (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Mendoza, Koke e Baena; Lookman e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.
Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde; De Jong, Dani Olmo e Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferran Torres. Técnico: Hans Flick.
ATLÉTICO DE MADRID X BARCELONA | FICHA TÉCNICA
- Competição: jogo de ida da semifinal da Copa do Rei 2025/26
- Local: estádio Metropolitano, em Madri (ESP)
- Data: 12/02/2026 (quinta-feira)
- Horário: 17h (de Brasília)
Assuntos Relacionados