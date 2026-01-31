Flamengo supera Barcelona em novo ranking mundial de clubes, revela dirigente

O Flamengo é o 6º melhor time do mundo, superando gigantes mundiais como o Barcelona, segundo uma nova atualização do ranking de clubes da Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O dado foi revelado por Marcos Motta, vice-presidente de administração da equipe.

O Top-10 divulgado também tem somente mais um brasileiro: o Palmeiras, na 9ª colocação geral. O líder é o Paris Saint-Germain (PSG), acompanhado por Real Madrid e Chelsea, respectivamente.

A IFFHS serve como parâmetro do desempenho global na última temporada, considerando os títulos, rendimento em competições e também o peso histórico de cada instituição. Por isso, é um material constantemente atualizado, elaborando sempre novas diretrizes para a competitividade internacional.