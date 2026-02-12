Diário do Nordeste
Sorteio Uefa Nations League 2026/27: veja horário, onde assistir, seleções e potes

54 seleções europeias disputarão mais uma edição da Liga das Nações da Uefa

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Portugal é o atual campeão da Uefa Nations League, na edição 2024/25
Foto: John MACDOUGALL / AFP

O sorteio da Uefa Nations League 2026/27 será realizado na tarde desta quinta-feira (12), às 14h (horário de Brasília), na cidade de Bruxelas, capital da Bélgica. O evento é realizado pela União das Associações Europeias de Futebol (Uefa).

54 seleções europeias serão divididas em quatro ligas, chamadas de Nations League A, B, C e D, de acordo com ranking das seleções. No caso das ligas A, B e C, cada uma terá quatro grupos de quatro times cada. Cada seleção disputará seis jogos, em ida e volta.

No caso da liga D, serão dois grupos, cada um com três times. Neste caso, cada seleção disputará quatro jogos, sendo dois em casa e dois fora de casa.

ONDE ASSISTIR

  • Disney+

SELEÇÕES E POTES DO SORTEIO

LIGA A

POTE 1

  • Portugal
  • Espanha
  • França
  • Alemanha

POTE 2

  • Itália
  • Holanda
  • Dinamarca
  • Croácia

POTE 3

  • Sérvia
  • Bélgica
  • Inglaterra
  • Noruega

POTE 4

  • País de Gales
  • República Tcheca
  • Grécia
  • Turquia

LIGA B

POTE 1

  • Escócia
  • Hungria
  • Polônia
  • Israel

POTE 2

  • Suíça
  • Bósnia e Herzegovina
  • Áustria
  • Ucrânia

POTE 3

  • Eslovênia
  • Geórgia
  • Irlanda
  • Romênia

POTE 4

  • Suécia
  • Macedônia do Norte
  • Irlanda do Norte
  • Kosovo

LIGA C

POTE 1

  • Islândia
  • Albânia
  • Montenegro
  • Cazaquistão

POTE 2

  • Finlândia
  • Eslováquia
  • Bulgária
  • Armênia

POTE 3

  • Belarus
  • Ilhas Faroé
  • Chipre
  • Estônia

POTE 4

  • Letônia ou Gibraltar
  • Luxemburgo ou Malta
  • Moldávia
  • San Marino

LIGA D

POTE 1

  • Azerbaijão
  • Lituânia
  • Gibraltar ou Letônia
  • Malta ou Luxemburgo

POTE 2

  • Liechtenstein
  • Andorra
