Sorteio Uefa Nations League 2026/27: veja horário, onde assistir, seleções e potes
54 seleções europeias disputarão mais uma edição da Liga das Nações da Uefa
O sorteio da Uefa Nations League 2026/27 será realizado na tarde desta quinta-feira (12), às 14h (horário de Brasília), na cidade de Bruxelas, capital da Bélgica. O evento é realizado pela União das Associações Europeias de Futebol (Uefa).
54 seleções europeias serão divididas em quatro ligas, chamadas de Nations League A, B, C e D, de acordo com ranking das seleções. No caso das ligas A, B e C, cada uma terá quatro grupos de quatro times cada. Cada seleção disputará seis jogos, em ida e volta.
No caso da liga D, serão dois grupos, cada um com três times. Neste caso, cada seleção disputará quatro jogos, sendo dois em casa e dois fora de casa.
ONDE ASSISTIR
- Disney+
SELEÇÕES E POTES DO SORTEIO
LIGA A
POTE 1
- Portugal
- Espanha
- França
- Alemanha
POTE 2
- Itália
- Holanda
- Dinamarca
- Croácia
POTE 3
- Sérvia
- Bélgica
- Inglaterra
- Noruega
POTE 4
- País de Gales
- República Tcheca
- Grécia
- Turquia
LIGA B
POTE 1
- Escócia
- Hungria
- Polônia
- Israel
POTE 2
- Suíça
- Bósnia e Herzegovina
- Áustria
- Ucrânia
POTE 3
- Eslovênia
- Geórgia
- Irlanda
- Romênia
POTE 4
- Suécia
- Macedônia do Norte
- Irlanda do Norte
- Kosovo
LIGA C
POTE 1
- Islândia
- Albânia
- Montenegro
- Cazaquistão
POTE 2
- Finlândia
- Eslováquia
- Bulgária
- Armênia
POTE 3
- Belarus
- Ilhas Faroé
- Chipre
- Estônia
POTE 4
- Letônia ou Gibraltar
- Luxemburgo ou Malta
- Moldávia
- San Marino
LIGA D
POTE 1
- Azerbaijão
- Lituânia
- Gibraltar ou Letônia
- Malta ou Luxemburgo
POTE 2
- Liechtenstein
- Andorra